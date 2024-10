La senatrice messinese Dafne Musolino "corteggiata" dalla maggioranza: "Sotto shock per la proposta di La Russa alla quale ho detto no"

«Sono ancora sotto shock, non mi aspettavo una proposta irricevibile dal presidente del Senato».

Lo spiega a Repubblica Dafne Musolino, senatrice di Italia Viva eletta in Sicilia.

È stato Matteo Renzi, ieri pomeriggio, a rivelare il fatto, cioè un pranzo tra La Russa e la parlamentare di opposizione, nel ristorante di Palazzo Madama, in cui la seconda carica dello Stato avrebbe chiesto alla senatrice di passare in maggioranza, votando prima il consigliere giuridico di Giorgia Meloni, Francesco Saverio Marini, come giudice della Corte costituzionale.

«Eravamo a pranzo al ristorante del Senato, ma in tavoli diversi. Poi lui si è avvicinato e mi ha chiesto di parlarmi qualche minuto - racconta -. A quel punto ci siamo accomodati in un altro tavolo, da soli. Lì mi ha chiesto se fossi disponibile a fare un passaggio in maggioranza».

«Non siamo arrivati nemmeno a discutere nei dettagli la proposta, perché sono rimasta scioccata e ho detto: no, basta.

Non ho provato a rilanciare. Era una proposta irricevibile: io sono stata eletta all’opposizione e lì intendo restare - conclude -. Credo che la prossima volta che mi vedrà al ristorante, La Russa farà il giro largo».