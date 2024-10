Messina, lo svincolo a Giampilieri mette tutti d’accordo in commissione Ponte ma...

Un’unanimità che quando c’è di mezzo la politica è evento più unico che raro. È stato la possibilità di realizzare un minisvincolo a Giampilieri a mettere tutti d’accordo. Anche chi di solito è sui fronti opposti della barricata.

Il confronto su questa proposta è avvenuto ieri pomeriggio in Commissione Ponte (presidente Pippo Trischitta) alla presenza di alcuni rappresentanti della prima circoscrizione e dei deputati regionali Alessandro De Leo di Forza Italia, Antonio De Luca (M5s) e Calogero Leanza del Pd.

Nelle scorse settimane la commissione aveva effettuato un sopralluogo nell’area in cui potrebbe sorgere l’uscita autostradale aggiuntiva della tangenziale di Messina ed ora è iniziata la fase di avvicinamento alla definizione politica di un impegno in tal senso. Tutti e tre i deputati hanno il loro assoluto consenso all’iniziativa ma con un distinguo di fondo. Quello legato proprio alla realizzazione del collegamento stabile sullo Stretto. In base all’orientamento politico c’è chi lo vuole inserire nelle opere connesse al Ponte e chi lo vuole ma pensa che sia meglio trovare fondi da altre parti, per lo scetticismo sulla realizzazione della grande opera.

De Leo, per esempio ha sottolineato come si possa parlare di un’opera complementare, per la quale c’è un progetto dal 1992, ovviamente da rivedere. «Serve un tavolo con la deputazione regionale affinché possa essere inserita nella lista delle opere complementari al Ponte». Antonio De Luca non può esimersi. «Se è essenziale realizzare uno svincolo a Giampilieri, e lo è, non può essere legato ad un’opera che non sarà realizzata. Quella pista autostradale è importante per ragioni di sicurezza per tutta l’area e va realizzata a prescindere con il Pnrr con fondi Poc. Se si vuole, la soluzione c’è. Si può presentare una mozione in commissione per una audizione, l’importante è che ci sia una reale volontà politica comune». Anche il dem Calogero Leanza, vorrebbe slegare il destino dello svincolo di Giampilieri dal Ponte. « La soluzione tecnica ed economica si trova – dice – ma dovrebbe andare oltre il Ponte. Il collega De Leo, che sostiene la maggioranza, potrebbe parlarne con il presidente Schifani e farsene portavoce. Messina è troppo spesso fuori dalle scelte sulle infrastrutture. Pensate che sia un caso che i tratti autostradali della nostra provincia siano peggiori di quelli del catanese e del palermitano? È una questione di peso politico».