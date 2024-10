Messina, la Ssd “riparte” con gli Unime Games

Il consiglio d’amministrazione di Ssd Unime è, insieme a quello di Unilav, la rappresentazione del nuovo corso dell’Ateneo targato Giovanna Spatari, perché è sui vertici delle due società partecipate dell’Università, scelti a cavallo delle ferie agostane, che si sono consumate le prime scelte “politiche” della rettrice. La prossima, altrettanto importante, arriverà nei prossimi mesi: a fine ottobre, infatti, è attesa la pubblicazione del bando per il nuovo direttore generale dell’Ateneo.

Ma intanto il “battesimo” della nuova Ssd Unime sarà l’evento che, da tre anni a questa parte, è diventato la vetrina della società sportiva e del suo fiore all’occhiello, la cittadella dell’Annunziata: gli Unime Games. Lo dice chiaramente anche il presidente della Ssd, Franco De Francesco, ieri nella sua prima conferenza stampa in questa veste, al fianco della stessa rettrice, del sindaco Federico Basile e delle due “anime” dell’evento, la prof. Graziella Scandurra e il co-organizzatore Luca Famà dell’incubatore di idee “Crescendo”: «Iniziare il nostro percorso con un’iniziativa del genere – dice De Francesco – ci fa capire l’importanza della nostra struttura, è la migliore vetrina che si possa avere. Da qui deve partire l’impulso per una nuova ventata di entusiasmo, giovani che trovino nella cittadella un luogo in cui fare sport e socializzare».