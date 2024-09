Acqua da Messina a Taormina, De Luca: servizio regolato dalla convenzione vigente. Musolino: non forniti dati certi

"In riferimento alla notizia pubblicata questa mattina dalla Gazzetta del Sud sul bypass e relativo vettoriamento dell'acqua da Siciliacque a Taormina , si precisa, per l'ennesima volta, che il servizio è stato sempre regolato dalla convenzione vigente, che prevedeva il rifornimento idrico a Taormina da parte di Siciliacque. È importante ricordare che questa convenzione è nata per far fronte all’impossibilità tecnica di servire alcune zone del territorio comunale di Taormina da parte di Siciliacque tramite l’acquedotto Alcantara dal punto di consegna in contrada Cuculunazzo". Lo dichiara il sindaco di Taormina Cateno De Luca. "A seguito di numerosi incontri tra Siciliacque, il Comune di Taormina, AMAM e l’Assemblea Territoriale Idrica di Messina, è stata individuata una soluzione tecnica che ha previsto la realizzazione di un bypass e il ruolo di semplice vettoriamento da parte di AMAM, con l’obiettivo di consentire a Siciliacque di fornire a Taormina la risorsa idrica prevista dal contratto di fornitura tra il Comune di Taormina e Siciliacque. Grazie a questa soluzione, Siciliacque ha potuto fornire a Taormina una quantità ridotta d'acqua, 14/ ls a fronte dei 60/ls previsti per contratto di fornitura tra Taormina e Siciliacque, a beneficio di tutti gli altri comuni serviti dalla condotta. Già dalla fine di agosto, Siciliacque ha gradualmente ridotto la fornitura d’acqua, fino alla cessazione definitiva del servizio nei giorni scorsi. Questa decisione è stata motivata da una ottimizzazione delle risorse idriche locali, grazie all'individuazione di una nuova fonte di approvvigionamento idrico, il nuovo pozzo Sifone che a seguito della certificazione della potabilità dell'acqua poteva essere utilizzato, in caso di necessità, nel giro di qualche ora con apposita ordinanza sindacale".

"A qualcuno ancora sfugge che Taormina da oltre vent'anni - evidenzia De Luca - usufruiva del soccorso estivo di circa 8/ls da parte di Amam, soccorso rimasto in vigore per Giardini Naxos e non più necessario invece per il comune di Taormina. Lo abbiamo ripetuto fino alla nausea e continueremo a ripeterlo: a rifornire Taormina è stata Siciliacque come da convenzione. Acqua pagata da Taormina e destinata per contratto di fornitura a Taormina. Chiunque ancora oggi si ostini ad affermare il contrario lo fa esclusivamente in mala fede e con dolo a danno della collettività e della verità. Non ci aspettiamo certamente un grazie per aver fatto risparmiamiare 50/ls con l'introduzione del bypass al precario sistema di gestione e distribuzione delle risorse idriche regionali, ma non possiamo accettare il solito sciacallaggio (questo ormai sembra essere il suo Mestiere!) della senatrice Musolino che sfugge ai confronti sul merito delle questioni preferendo continuare a svolgere il ruolo di leonessa da tastiera."