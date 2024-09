Amministrative, dopo il commissariamento Mojo Alcantara torna al voto il 17 e 18 novembre

Le elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Mojo Alcantara, in provincia di Messina, si svolgeranno domenica 17 e lunedì 18 novembre.

Lo ha deciso oggi pomeriggio il governo Schifani, al termine della seduta di giunta, su proposta dell’assessore regionale alle Autonomie locali, Andrea Messina. Si tratta di un Comune sotto amministrazione della Commissione prefettizia e adesso, con il ritorno alle urne, i cittadini potranno scegliere i propri rappresentanti, tornando quindi all'ordinaria amministrazione. Le elezioni, come previsto dal decreto legge 7 del 2024, si svolgeranno domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Solo nel caso in cui i due candidati a sindaco più votati dovessero ottenere lo stesso numero di preferenze, si procederà al ballottaggio, domenica 1 e lunedì 2 dicembre.

Tra i Comuni siciliani commissariati figura anche Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania, la cui Commissione prefettizia scadrà il 25 novembre, a meno che entro il prossimo 5 ottobre, con decreto del Presidente della Repubblica, venga decisa la proroga di ulteriori 6 mesi.