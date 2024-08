Una nuova politica per il rilancio: scende in campo “Taormina 20-28”

Il ritorno alle urne per le elezioni comunali è ancora lontano, ma la città è già in fermento. Nasce infatti la piattaforma “Taormina 20-28”, con la volontà di costruire un'alternativa politica componendo un mosaico politico che, coinvolgendo in maniera ordinata e compatta le forze di opposizione, svolga un’azione sia di proposizione per il futuro che di sana e costruttiva critica all’attuale amministrazione comunale.

«La costituzione di questa piattaforma, così come la sua evoluzione, si caratterizza su una condivisione della visione futura di Taormina e sulla volontà di rappresentare, non solo nella forma ma anche nella sostanza, una vera alternativa - spiegano i promotori - e l’obiettivo è lavorare per i taorminesi, mettendo da parte campanilismi e piccole faide che nulla dovrebbero avere a che fare con la gestione della cosa pubblica e con l’azione politica in particolare. Vogliamo ripartire dai punti di forza che hanno consentito a Taormina di raggiungere una fama mondiale che, ormai da troppo tempo, è soggetta all’erosione di una pigra inerzia e che, Amministrazione dopo Amministrazione, si sta sbiadendo».

Alla piattaforma ha già aderito il gruppo “Progetto Ricostruzione Taormina” con il consigliere di minoranza Luca Manuli e i membri Elisa Aucello, Carlotta Papale e Marco Rao, con il mandato di confrontarsi per definire e concordare proposte per la città.