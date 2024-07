Taormina esce dal dissesto: Il Ministero ha detto sì

L’uscita del Comune di Taormina dal dissesto finanziario è realtà.

La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali del Ministero dell’Interno, riunitasi ieri mattina sotto la presenza della sottosegretaria Wanda Ferro, ha esaminato il piano di estinzione dei debiti approvato il mese scorso dalla Commissione straordinaria di liquidazione e ha dato il via libera senza alcun rilievo o richiesta istruttoria all'Organo straordinario di liquidazione, il cui operato è stato dunque pienamente condiviso dal Viminale.

Il decreto di approvazione del Piano di estinzione del Ministero dell'Interno verrà notificato al Comune e all’Osl tramite la Prefettura, ma la decisione è stata confermata informalmente dalla Cosfel ed è giunta nel pomeriggio in città.

Il dissesto finanziario era stato dichiarato dal consiglio comunale il 22 luglio 2021, dopo la bocciatura da parte della Corte dei conti del Piano di riequilibrio, e l’Organo di liquidazione nominato dal presidente della Repubblica si è insediato l’11 novembre 2021, composto dal presidente Lucio Catania e dai membri Tania Giallongo e Maria Di Nardo. In meno di tre anni, dunque, la città saluta il default, come programmato dall’Amministrazione comunale.