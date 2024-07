Patti, tariffa dei rifiuti ritoccata al ribasso: ossigeno per famiglie e commercianti

Dopo il terzo anno consecutivo di rincari, i contribuenti pattesi si avvarranno di una riduzione sulle tariffe della Tari. L’istanza di finanziamento di 261.916,20 euro presentata dall’ente locale per la copertura dei cosiddetti “extracosti” sostenuti nel settore dei rifiuti ha trovato accoglimento, rendendo così possibile la manovra correttiva.

«Dopo l’incremento dello scorso mese di aprile, dovuto all’oggettivo aumento per il conferimento dei rifiuti fuori regione, il consiglio comunale aveva preso l’impegno di rivedere il relativo Piano finanziario, al fine di dare risposte concrete ad alcune categorie in difficoltà come famiglie bisognose, artigiani e commercianti». A dichiararlo è il presidente del civico consesso, Giacomo Prinzi, a margine della seduta che si è tenuta la mattina di venerdì scorso a Palazzo dell’Aquila, nell’ambito della quale è stato votato un ritocco al ribasso della tariffa di igiene ambientale.