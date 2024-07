Comune di Messina, l'assurdo caso degli assunti "non assunti". Il Pd lancia l'affondo: "Chi ha sbagliato deve pagare"

Sono assunti al Comune... ma non sono assunti. Per sei dipendenti, vincitori di concorso, il contratto di assunzione è stato regolarmente sottoscritto, a inizio giugno, anche dal Comune; per un dipendente in comando è stata effettuata la consequenziale assegnazione il 4 giugno scorso; altri due dipendenti, invece, sono finiti dentro un vero paradosso: per loro la data di assunzione era il 1° luglio e da quel giorno hanno il tesserino per timbrare, una posizione contributiva regolarmente aperta all’Inps e il contratto firmato, ma solo da loro, non dal direttore generale.

Il quale, appunto, ha comunicato loro che «nessun rapporto di lavoro si è instaurato» nonostante fosse «stato consegnato dagli uffici il badge per la registrazione elettronica della presenza in servizio». In coda alla comunicazione, il dg Puccio ha assicurato che «non appena approvato il rendiconto ed il conto consolidato si procederà alla sottoscrizione del contratto di lavoro». Ma nel frattempo, appunto, il limbo.