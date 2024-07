San Piero Patti, Maria Pamela Corrente aderisce a Forza Italia

L’ingegnere Maria Pamela Corrente attuale consigliere di minoranza del Comune di San Piero Patti, ex Presidente del Consiglio Comunale di Librizzi, dopo mesi di vicinanza e fattiva collaborazione con il gruppo dell’Assessore Regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, ha ufficializzato la propria appartenenza a Forza Italia. “Si tratta di una scelta ponderata e dettata dal senso di appartenenza alla Sicilia e dal modo di fare politica di Edy, che condivido in pieno” – continua l’ ingegnere Corrente- “ l’amore per il territorio, la disponibilità, l’impegno quotidiano e l’attenzione verso le esigenze di tutti i cittadini, che ho potuto rilevare, in questi mesi, da parte dell’Assessore Tamajo corrisponde appieno alla mia visione della politica ed a quello che è stato sempre il mio modo di operare, per questo ho deciso di aderire al progetto Tamajo perché sono convinta che con il suo prezioso supporto, potremo migliorare il nostro territorio, dando possibilità di sviluppo a tutte le aziende, sia a quelle presenti a San Piero Patti che sull’intera area nebroidea, che hanno difficoltà a trovare una collocazione definitiva e dignitosa alle proprie attività, partendo dall’individuazione di aree qualificate e di strutture idonee ad accogliere le ditte che a tutt’oggi lottano quotidianamente per sopravvivere, illusi e disillusi da una politica fatta di sole promesse che si ripetono in ogni campagna elettorale ”.