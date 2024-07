Villafranca, giunta al capolinea: si dimettono gli assessori Costa e Lamberto

Lasciano la giunta municipale guidata dal sindaco Giuseppe Cavallaro gli assessori Nino Costa e Gaetano Lamberto. La difficile situazione, maturata già da lungo tempo con la spaccatura all'interno della maggioranza e acuitasi in questi ultimi giorni, ha raggiunto adesso un punto di non ritorno. Per Costa e Lamberto la motivazione è univoca: «Non vi è più la necessaria intesa programmatica e operativa che deve esserci con il sindaco – affermano – Abbiamo svolto il nostro mandato fino all’ultimo giorno con impegno e passione. Proprio avantieri abbiamo approvato in giunta il Dup ed il bilancio previsionale 2024/2026, atti fondamentali per procedere alle stabilizzazioni dei contrattisti e Asu. Ci sarà modo di approfondire le motivazioni, già in parte comunicate».

L'ormai ex assessore Costa, che nei giorni scorsi aveva già lasciato la delega al Turismo e allo Spettacolo, si è congedato con una lunga lettera, ringraziando i suoi sostenitori per quelli che lui stesso definisce «12 splendidi anni insieme». Diversamente da lui, Gaetano Lamberto rimane invece in Consiglio. «Non nascondo la mia grande amarezza e profonda tristezza poiché in questi anni abbiamo svolto un egregio lavoro, facendo diventare il nostro Comune uno dei migliori in ambito di Servizi sociali nella provincia e punto di riferimento per l'Aod e l'intero Distretto D26 – ha scritto – Tante le progettualità e i finanziamenti portati a compimento. Non ho rimpianti, ho sempre agito nella legalità, nel rispetto dei ruoli e nella libertà di pensiero di espressione nell'interesse dei cittadini». Costa ringrazia la segretaria comunale, i responsabili d’Area e tutti i dipendenti del Municipio. Dalle sue parole si evince che il suo è solo un “arrivederci”, perché continuerà a rendersi disponibile. Ai contrattisti e agli Asu promette di rimanergli accanto fino al raggiungimento del loro diritto rappresentato dalla stabilizzazione.