De Luca prenota un posto da esperto al Comune di Messina: controllerà il lavoro di Giunta e partecipate

Cateno De Luca si mette a disposizione della Citta Di Messina e avvia con il sindaco Basile una verifica sul lavoro fatto dagli assessori e dalle partecipate. Conferenza stampa questa mattina del leader di Sud chiama nord che, dopo l’analisi del voto che aveva anticipato ieri sera a fiume di Nisi, è entrato nel merito delle attività amministrative di Palazzo Zanca. “Questa è una città sotto assedio politico perché gli altri partiti vogliono colpire il nostro fortino e visto che questo avviene per colpa mia, mi sento in dovere di aiutare Messina e la sua amministrazione".

Prenota un posto da esperto gratuito, almeno informalmente e vuole analizzare l’azione e i tempi di realizzazione di tutti gli obiettivi che il Sindaco ha dato alla sua Giunta e a cascata alle partecipate. “Non è possibile che le società non sappiano che cosa vuole un assessore o che un assessore non sappia cosa stia facendo una partecipata" dice. Due esempi di attività che saranno approfondite: uno è quello che è successo al parco Aldo Moro e l’altra è la vicenda delle restrizioni idriche di queste giorni. “Fra 10 mesi concluderemo le nostre verifiche e nel momento in cui dovranno essere rinnovati i consigli di amministrazione delle partecipate faremo le valutazioni del caso.”