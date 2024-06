Provvedimenti amministrativi: De Luca commissaria il Comune di Taormina

L’annuncio era arrivato dopo il caso dei bagni di San Pancrazio e si è tradotto in una delibera di giunta che affida al segretario generale il compito di… indagare all’interno del Palazzo.

L’amministrazione comunale ha infatti deciso di avviare una procedura di vigilanza sui procedimenti amministrativi in capo all’ente locale e ha approvato un atto, su proposta del vicesindaco Giuseppe Sterrantino, con il quale incarica il segretario di verificare il rispetto dei termini procedimentali in capo a tutte le aree funzionali, compreso il Corpo di Polizia locale.

«Le modalità attraverso le quali vengono espletati i procedimenti amministrativi in capo al Comune - viene specificato nel provvedimento - hanno effetti anche con riferimento agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e di performance individuale e collettiva».

Un linguaggio burocratese che il sindaco Cateno De Luca aveva anticipato in piazza con meno formalismi, attaccando il comandante della Polizia locale Daniele Lo Presti con l’accusa di eccessiva diligenza: «Dobbiamo vedere se è solerte ovunque, non è possibile che si agisca con tempi celeri dopo una segnalazione e altrove le carte rimangono ferme - aveva detto il primo cittadino - faremo una ricognizione perché voglio capire se c’è sempre la stessa solerzia. Verificherò i comportamenti di tutti coloro che ne approfittano e si ritengono sceriffi sulla mia pelle. Faremo tutte le verifiche, è giusto così».

Da allora il sindaco è stato assente dal Palazzo tra impegni per la campagna elettorale delle Europee e la batosta da smaltire per il risultato deludente, ma ieri pomeriggio ha annunciato che nella prossima settimana completerà gli accertamenti in ospedale legati alla polmonite acuta che lo ha colpito a fine aprile, dando appuntamento per venerdì prossimo a Fiumedinisi per l’assemblea del suo partito.