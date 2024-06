Fondi Fsc, Basile replica a Germanà: «Noi i progetti li avevamo presentati. Messina non è stata tutelata»

C’è una nuova puntata nella saga da “C’eravamo tanto amati” con protagonista la coppia scoppiata Basile-Germanà. Chi li ricorda insieme dentro il salotto del senatore leghista, dopo la serenata di Cateno De Luca, o sul palco di piazza Duomo per festeggiare l’elezione del sindaco, fa fatica a capire come si sia arrivati, invece, agli scontri ormai frequenti e agli attacchi feroci che, in particolare, il parlamentare riserva al sindaco da lui fortemente sostenuto nella campagna elettorale di due anni fa. Eppure il clima è costantemente teso, anche oggi che la campagna elettorale di quest’anno – quella delle Europee – si è conclusa. Una campagna elettorale caratterizzata da un momento spartiacque, in Sicilia, visto da molti come un gigantesco spot per il voto, con luci a favore di... centrodestra: la firma dell’accordo tra Stato e Regione, siglata dalla premier Giorgia Meloni ed il governatore Renato Schifani, sulla nuova programmazione dei Fondi Sviluppo e Coesione.

I famosi “Fsc”, di cui tanto si è discusso e che hanno visto la città di Messina ricevere una fetta di torta meno consistente di quelle riservate a Palermo e Catania, con i comuni della provincia a loro volta sul piede di guerra. Al netto del Ponte sullo Stretto, ovviamente, che in questo caso torna a essere un’opera “locale”, di Messina, e non di respiro internazionale. Certo, con 1,3 miliardi destinati al Ponte, Messina balzerebbe in testa. Ma senza quello non è così e al sindaco Federico Basile non sta bene, così come non sta bene l’ennesimo affondo del senatore Nino Germanà, che aveva detto: «Purtroppo il sindaco Basile non solo non ha capito che ruolo avrebbe dovuto svolgere in questo iter di programmazione dell’Accordo di Coesione con la Regione, ma non ha mai neanche fornito input o richieste alla deputazione nazionale per essere supportato al fine di rappresentare efficacemente gli interessi del territorio che dovrebbe amministrare. Questa mancanza dimostra, ancora una volta, una mancata visione di sviluppo, una chiara incapacità di pianificazione strategica e dialogo istituzionale, palesando ancora una volta la sua evidente inadeguatezza nel pianificare e gestire il futuro della città».