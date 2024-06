Messina e i due anni dell'amministrazione Basile: l'opposizione boccia tutto... o quasi

Venerdì l’amministrazione Basile ha compiuto due anni dall’insediamento e a presentato i principali punti realizzati del suo programma. La composita opposizione, quella del centrodestra e quella del centrosinistra ricostruisce quest’ultimo anno attraverso la lettura critica dell’azione amministrativa.

Qui...Lega L’amministrazione delle inaugurazioni,degli eventi dei grandi proclami, l’amministrazione attenta ai bisogni… sì… ma a quali bisogni…? Soltanto ai bisogni di una parte dei cittadini, non per esempio a coloro i quali avrebbero diritto da sei anni ad usufruire degli alloggi per l’emergenza abitativa ma non possono farlo poiché quest’ultimi sono impraticabili – dicono i sette consiglieri di Lega Salvini Premier e Prima l’Italia –. Risulta altresì distratta su temi quali il depuratore di Mili, lo stesso porto di Tremestieri cui si è arrogata lo sblocco dei cantieri riferibile soltanto all’intervento del senatore Germana’ che è riuscito attraverso il ministro Salvini a reperire le risorse necessarie per poter riavviare i cantieri. Questa è l’amministrazione che pubblicizza la riapertura del Parco Aldo Moro oggi posto sotto sequestro. L’amministrazione attenta tanto da non preoccuparsi della realizzazione delle reti fognarie in alcuni centri abitati della zona nord ma anche della zona sud. Un’amministrazione attenta ed intenta a declamare l’immagine delle società partecipate ma non abbastanza attenta al rispetto ed alla dignità dei lavoratori delle stesse che in più occasioni hanno manifestato uno stato di sofferenza ( vedi i lavoratori delle partecipate Atm e Social City).