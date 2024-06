Europee, Timbro all'attacco: "Crescono i consensi del PD, stop alla propaganda. De Luca sta crollando"

“Il recente dato delle elezioni europee traccia, finalmente, un nuovo assetto degli equilibri politici in città. Il Partito Democratico registra un incremento di consenso importante che fa ben sperare e va tradotto in una rinnovata responsabilità del partito, che deve ancor di più essere presente fra la gente - in centro ma anche nelle periferie - impegnandosi a rappresentarne bisogni ed aspettative”. Ha commentato così gli esiti delle recenti Elezioni Europee alla quale era candidata l’onorevole Maria Flavia Timbro. “La risposta delle urne, ad una lettura più attenta, dice che non è più il tempo di illusionisti e urlatori della politica e che il PD è chiamato ad assumere un ruolo forte, serio, identitario di opposizione all’amministrazione locale, ponendosi come l’unica alternativa possibile”, prosegue Timbro, assumendo con i messinesi “un serio impegno politico che non sia di propaganda”.

Per l’avvocata, il dato inconfutabile delle europee, evidenzia “il crollo dei consensi nei confronti sindaco di Taormina Cateno De Luca, che - al netto della sua affermazione personale - passa dal 24% conseguito alle regionali del 2022 al 7% di queste ultime elezioni europee, subendo un vero e proprio arresto su base regionale e mostrandosi inesistente su base nazionale”. “Nonostante la poderosa macchina da guerra elettorale, costruita negli ultimi anni di amministrazione e nonostante la sua, ancora imponente, presenza elettorale nella zona ionica messinese, De Luca subisce un pesante ridimensionamento dal suo stesso elettorato, probabilmente stanco di metodi e toni che contribuiscono ad allontanare i cittadini dal voto”.