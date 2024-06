Spadafora adesso volta completamente pagina: Pistone a capo della compagine di governo

All’indomani dall’esito elettorale, per il nuovo sindaco di Spadafora Lillo Pistone iniziano la fase della ricognizione dello “stato di salute” del Palazzo comunale e la realizzazione del programma. «Sarò il sindaco di tutti e coinvolgerò tutti nella nostra Amministrazione – garantisce –. Oggi si chiudono le “ostilità” elettorali per aprire una fase di costruzione, di concretezza e di rinascita per Spadafora». La cerimonia di proclamazione è in programma oggi pomeriggio, alle 17, nell’aula consiliare. Un successo tangibile per la lista “Rinasce Spadafora”, che ha fatto il pienone di preferenze a partire da Andrea Giacobbo , con 336 voti. Dopo di lui, Pasqualina Giannone con 323, Pinella Giacobbo con 294, Flavia Ialacqua (255), Giovanni Scibilia (159), Alessandro Cantilonne (154), Filippo Giordano (142) e Sebastiano Pino (102). Ci sono tutti e tre i componenti dell’ex opposizione: i due Giacobbo e Giannone.

Si intreccia la situazione per la minoranza, dove siederanno in Aula l’ex sindaca Tania Venuto, cui spetta il seggio di candidata sconfitta, e i tre più votati della lista di Pinuccio Nomefermo (terzo nella corsa alla fascia tricolore), che ha conquistato più consensi rispetto alla compagine della prima cittadina uscente. Spazio quindi a Mara Carulli, che ha ottenuto 336 preferenze, Tony Ceraolo (195) e Roberto Gringeri (114). La stessa Carulli, che con Andrea Giacobbo (della maggioranza) risulta la più votata, ha ringraziato di cuore tutti per la fiducia ricevuta e il candidato sindaco Nomefermo. «Ora è tempo di continuare a fare squadra, di mettersi a lavoro tutti insieme, proiettandoci al futuro e scrivere un nuovo capitolo sulla nostra Spadafora», ha detto.

Arrivano anche le prime parole di Tania Venuto: «Ringrazio le 870 persone che hanno scelto il mio nome – ha detto –. Purtroppo non sono bastate per continuare il progetto politico iniziato 5 anni fa. Prendiamo atto del risultato, che è inferiore alle nostre aspettative. Potevamo fare meglio. Garantisco a chi mi ha votato e a tutti che il mio impegno per il paese continuerà con onestà e dignità. Vigilerò sempre sul corretto operato dell’Amministrazione attiva. Farò un’opposizione costruttiva per il bene del paese». Pistone, che ha raccolto i frutti di un’opposizione tenace portata avanti sul territorio grazie alla compattezza del gruppo “Rinasce Spadafora”, che in questi anni non è mai cambiato nella sua composizione, è pronto a governare. Ha trionfato grazie a 1293 preferenze contro le 870, appunto, di Venuto, mentre Nomefermo si è fermato a 833 voti.