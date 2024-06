Brolo, la corazzata Laccoto riparte ancora più forte: la prima seduta di Consiglio sarà presieduta da Tina Fioravanti

Un gruppo, quello degli otto consiglieri della lista “Scriviamo il Futuro”, che in larga parte rappresenta un continuum della passata esperienza amministrativa, con sei già eletti nella precedente tornata che sedevano tra le file del Consiglio o transitati poi in Giunta. E, così come era accaduto cinque anni addietro, anche questa volta il primato delle preferenze spetta a Tina Fioravanti , assessore uscente e già designata nel prossimo esecutivo, che toccando quota 1.047 voti personali si fregia nuovamente del titolo di consigliere anziano e dell’onore di presiedere la seduta d’insediamento.

Tornano quindi in aula consiliare anche il presidente uscente Mimmo Magistro e gli ex assessori Cono Condipodero, già capogruppo, e Nuccio Ricciardello, entrambi riconfermati nella giunta Laccoto. Tra i volti noti anche Linda Piscioneri ed Amedeo Arasi, quest’ultimo entrato in Consiglio nelle fasi conclusive del precedente mandato amministrativo. Due, invece, le new entry assolute per la maggioranza. Si tratta di Domenica Caccetta, commercialista e revisore dei conti, ed Alessandra Gagliardo, laureata in giurisprudenza e docente di scuola superiore.

La composizione del gruppo a sostegno dell’amministrazione è tuttavia destinata a mutare sin dalle prime battute, con l’annunciato avvicendamento tra gli eletti già nominati in giunta, Fioravanti, Condipodero, Arasi e Ricciardello (il quinto assessore è il vice sindaco Carmelo Ziino esterno alla lista, ndc) e gli altri quattro componenti della lista, nell’ordine di preferenza Nino Bonina, Piero Faustino, Manuel Agnello e Catia Monastra, tutti consiglieri uscenti.