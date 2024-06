Rometta, la continuità nel segno di Nino Cirino: stamani la proclamazione a sindaco dell’erede di Merlino

The day after tra pensieri, emozioni, trepidazione e numeri. Nino Cirino sarà proclamato sindaco oggi, alle 10, nella sala consiliare di Rometta Centro. Boom di voti per i candidati della sua lista “Vivi Rometta”. Gli 8 eletti per la maggioranza sono Nives Russo con 345, la prima per numero di preferenze. A seguirla Roberto Bottaro, con 332, e Marica Bisazza con 331. Ottimo esito anche per Alessandro Nava con 328, Nicola Patti con 261, Franco Rizzo (259), Francesca Sesta (212) e Roberto Cordaro (207).

“Generazione Rometta 2024”, a sostegno di Melania Messina, che fa ingresso in Aula come candidata sindaca sconfitta, conta anche su Nino Visalli, con 321 preferenze, Antonio Barbera con 303 voti e Antonella Bertino, 262. «A mente fredda, dopo le lacrime di gioia che non sono riuscito a nascondere, voglio dire grazie a tutti – dichiara Cirino –. Agli elettori che, con la loro fiducia, mi hanno permesso di essere il sindaco del paese che ho sempre amato. Ai miei candidati della lista, agli assessori designati, a tutta questa meravigliosa squadra che ha sempre remato compatta nella stessa direzione. Un grazie all’avvocato Nicola Merlino per quello che ha fatto per Rometta in questi ultimi dieci anni, per quello che ha costruito in termini umani e di scuola politica in “Vivi Rometta”. Grazie di vero cuore a Rocco Lombardo e a tutto lo staff che ha lavorato sul piano organizzativo per l’impegno sempre costante a supporto di un gruppo che ci ha sempre creduto e non mi ha mai lasciato solo. Grazie anche a “Generazione Ro”metta e alla mia “avversaria” Melania Messina per aver reso interessante questa campagna elettorale e per il graditissimo augurio rivolto a me e a “Vivi Rometta” già lunedì sera».