Rometta cambia guida ma non strada, ecco Cirino: "Contro tutti i poteri forti"

Nino Cirino raccoglie con un risultato eccellente l’eredità di Nicola Merlino e diventa così il sindaco di Rometta. Dall’inizio è stato proprio lui il candidato favorito. Purtuttavia, la sfida con Melania Messina ha lasciato fino alla fine aperto il finale. Con oltre 400 voti (dati parziali), Cirino ha battuto la sua competitor. Per tutto lo spoglio elettorale, il candidato è rimasto distante dal pubblico e ha preferito seguire i risultati lontano e in piena riservatezza.

La sua squadra “Vivi Rometta”, da sempre definita la sua grande famiglia, era lì ad attenderlo nella sede del comitato elettorale, quando ormai il dato era tratto. Ad accoglierlo abbracci e lacrime. Lo stesso Cirino non è riuscito a trattenere l’emozione. «Ringrazio tutti i miei concittadini per l’affetto e la fiducia che mi hanno dato – ha affermato il neo sindaco –. Sono emozionato e non riesco a trattenere le lacrime. È stata una partita dura. Lo dico con molta onestà, tutti i poteri forti si sono uniti contro di me e i cittadini mi hanno invece dato affetto incondizionato. Ci siamo emozionati, ci siamo commossi, ma soprattutto abbiamo lavorato per la comunità e di questo ne andiamo sempre fieri».

Lo scrutinio ha fatto da subito registrare un sostanziale vantaggio per Nino Cirino, che man mano è stato sempre più netto. Per i festeggiamenti, però, ha preferito attendere nonostante la vittoria fosse già matematica. In queste ultime settimane, i toni tra i due sfidanti si sono accesi parecchio su varie tematiche: la rotatoria sulla A20 Messina-Palermo all’ingresso di Rometta, l’asse del mare, il depuratore comunale e molto altro. Cirino ha sempre risposto forte di otto anni di esperienza amministrativa nel ruolo di assessore e vicesindaco negli ultimi due.

L’obiettivo è adesso quello di proseguire sulla scia di questi due mandati con i punti fermi: legalità e cura degli interessi generali. Un risultato, che per molti cittadini anche dell’hinterland e non solo quindi di Rometta, ha premiato «un uomo sempre al servizio della comunità, con il sorriso, la sua generosità e la sua disponibilità». Caratteristiche riconosciute a Cirino che, unite allo stare in mezzo alla gente, hanno innescato un clima positivo attorno alla sua candidatura.

Intanto, dal fronte avversario, sono arrivate le prime parole dopo la sconfitta. «Ci abbiamo creduto tanto e fino alla fine, ma purtroppo non siamo riusciti nel progetto di dare un nuovo corso a Rometta. Tutto il gruppo “Generazione Rometta 2024” ringrazia Melania Messina. Sei stata eccezionale in ogni singolo giorno di questa bellissima campagna elettorale. Il futuro è ancora tuo, nostro. Faremo del nostro meglio nel ruolo di opposizione, avendo sempre a cuore il benessere dei nostri concittadini. A Nino Cirino e ai componenti di Vivi Rometta auguriamo buon lavoro». Questo il messaggio postato su Facebook dalla lista avversaria.