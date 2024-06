Milazzo, ricognizione delle società partecipate: semaforo verde in Consiglio comunale

A conclusione di una seduta urgente (urgenza riconosciuta con 14 voti favorevoli e 1 contrario (Giuseppe Crisafulli), i consiglieri di maggioranza Santina Sgrò, Fabiana Bambaci, Alessia Pellegrino, Francesco Rizzo, Rosario Piraino, Giuseppe Doddo, Alisia Sottile, Santi Saraò, Antonino Italiano, Maria Sottile, Lydia Russo, Valentina Cocuzza, Antonino Amato e Mario Sindoni, con deliberazione unanime, hanno approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Con identica votazione, approvata l’immediata esecutività, trattandosi di un provvedimento soggetto a scadenza per legge entro il 10 giugno, come da richiesta dell’Ufficio, munito di pareri di regolarità tecnica e contabile e con il parere favorevole anche della I commissione consiliare, del quale dava lettura la presidente Cocuzza. Il consigliere Crisafulli ha abbandonato l’Aula prima della votazione.

Si proseguirà giovedì con una seduta ordinaria che ha all’ordine del giorno le residue 8 mozioni che il Consiglio non ha trattato nella seduta precedente, essendo venuto meno il numero legale, dopo averne bocciate addirittura 11 in pochi minuti.