Messina, la giunta Basile al giro di boa: grandi manovre dopo il voto?

Quella che comincia è una settimana come le altre, per il sindaco Federico Basile e i suoi assessori. Oggi si saprà come saranno andate le cose per Sud chiama Nord e il leader Cateno De Luca, con tutto ciò che ne consegue per il cammino del movimento politico fondato dall’ex sindaco di Messina e attuale primo cittadino di Taormina. Tra due giorni, invece, l’amministrazione Basile spegnerà la sua seconda candelina: il 12 giugno di due anni fa, infatti, l’erede di De Luca sbaragliava la concorrenza già al primo turno, conquistando la fascia tricolore che, formalmente, avrebbe indossato un paio di giorni dopo.

È probabile che entro la fine di questa settimana verrà organizzato un incontro con la stampa per fare il punto su questi primi due anni di mandato: sindaco, assessori e presidenti delle società partecipate tracceranno una sorta di bilancio, seppur attraverso rapidi spot. Parallelamente, Basile sta lavorando alla relazione sul secondo anno da sindaco, da trasmettere al consiglio comunale.

I passaggi più attesi, però, sono altri. Per le amministrazioni targate Cateno De Luca il traguardo dei due anni coincide, abitualmente, con una sorta di giro di boa. Il famoso “tagliando” a cui De Luca spesso fa riferimento e il fatto che il sindaco non sia lui, ma Federico Basile, cambia poco: a Palazzo Zanca in molti hanno la sensazione che anche stavolta accadrà qualcosa.