Amministrative nel Messinese: a Falcone vince Paratore, a Oliveri Iarrera, a Condrò Catanese e a Longi Lazzara

Per la zona tirrenica a Falcone l’ingegner Carmelo Paratore ha battuto l’assicuratore Pasquale Bucolo con uno scarto di circa 200 voti. Il primo ha ottenuto 770 preferenze contro le 575 di Bucolo.

Chiuso il cerchio elettorale nei piccoli comuni del messinese chiamati alle urne per eleggere sindaco e consiglio comunale.

Leni

A Leni ha vinto l’uomo della gente. L’ormeggiatore Ireneo Giardinello ha conquistato la poltrona più importante del Comune superando, per appena 15 voti, l’avvocato Claudio Rugolo. Una competizione elettorale molto combattuta, vista la presenza anche di un terzo candidato, Sergio Russo che alla fine ha raccolto però solo 44 preferenze.

Ben 198 quelle di Giardinello, mentre Rugolo si è fermato a 183. In Consiglio il neo sindaco avrà la maggioranza con 7 consiglieri, mentre tre saranno i rappresentanti del candidato sindaco sconfitto. Giardinello, 62 anni, isolano purosangue, sposato e padre di tre figli, vanta una notevole esperienza politica. Da vent’anni svolge attività politica nel palazzo municipale e nelle ultime tre consiliatura è stato presidente del consiglio. Ha già designato tre assessori (Gaetano Lo Po, Michele Pettorino e Giuseppe Scaffidi, che ricoprirà anche il ruolo di consigliere) e a breve completerà la giunta con la quota rosa. Visibilmente emozionato, ieri sera ha ringraziato gli isolani per la fiducia e il deputato regionale Alessandro De Leo che – ha detto –“mi ha sostenuto in questa competizione elettorale”.