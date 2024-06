Taormina, Manuli lascia la maggioranza: «Nessuna aria di cambiamento»

L’annuncio sarebbe arrivato in aula, ma la seduta è saltata e così la decisione che a Taormina era nell’aria ormai da settimane è stata ufficializzata in serata.

Luca Manuli, consigliere di maggioranza, lascia il gruppo consiliare che fa riferimento al sindaco Cateno De Luca e rompe con l’Amministrazione dopo aver criticato la gestione della cosa pubblica.

Il rappresentante del gruppo “Progetto Ricostruzione Taormina” avrebbe dovuto comunicare l’addio nel corso del consiglio comunale di venerdì mattina, con all’ordine del giorno la relazione annuale del sindaco, ma la riunione è stata rinviata (così come è slittata la consegna ai cittadini del documento che riassume il primo anno di legislatura), anche per evitare di correre il rischio di violare il divieto di effettuare comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale.