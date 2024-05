Messina, dopo il diktat di De Luca arriva “l’obbedisco” di assessori e consiglieri

È una conta interna al movimento Sud chiama Nord. Cateno De Luca, con il suo “diktat”, ha voluto far uscire allo scoperto chi, a suo avviso, stava “tramando contro” o preparando il trasloco in altri lidi, dopo i casi clamorosi del passato, più (il deputato regionale Alessandro De Leo, espulso dal partito) o meno (la senatrice Dafne Musolino) recente. E oggi il leader di ScN – che sarà dimesso in mattinata dal Policlinico – terrà una conferenza stampa, nel pomeriggio, a Palazzo Zanca.

La risposta c’è stata. Assessori, presidenti e componenti delle società partecipate hanno fatto sapere, al sindaco Federico Basile, di essere pronti a firmare le proprie lettere di dimissioni, nel caso di un generale rimpasto. Al momento, però, non dovrebbe esserci alcuna “rivoluzione”. Lo stesso hanno fatto i consiglieri comunali, con un documento firmato da tutti, tranne che da Sara Di Ciuccio, anch’ella destinataria di un provvedimento di espulsione, come nel caso di De Leo.

Gli appartenenti ai gruppi consiliari di “Sud chiama Nord”, “Basile Sindaco di Messina” e “Con De Luca per Basile Sindaco”, «in questo particolare momento, esprimono la loro vicinanza all’on. Cateno De Luca per una pronta guarigione e grande apprezzamento e condivisione, per il suo costante impegno finalizzato ad affermare i valori della nostra famiglia politica e per la realizzazione di tutti gli obiettivi per i quali i nostri elettori ci hanno dimostrato la loro fiducia, nel convincimento che tutti noi dobbiamo assumere un ruolo attivo in questa cruciale fase della campagna elettorale.

Ci riconosciamo nel programma politico amministrativo del Sindaco Federico Basile e ci impegniamo ad imprimere una “marcia in più!” in base alla metodologia che a Palazzo Zanca ha introdotto nel 2018 il sindaco De Luca, e a far conoscere sempre meglio ai cittadini le tante cose fatte e quelle che intendiamo continuare a fare per garantire alla città di Messina servizi urbani sempre più elevati. Tutti noi abbiamo la consapevolezza dell'importanza di un maggiore impegno in vista delle prossime elezioni europee e il momento attuale richiede uno sforzo collettivo e coordinato per assicurare una rappresentanza efficace e significativa nel Parlamento europeo. È cruciale essere uniti, mettendo in campo tutte le risorse disponibili per promuovere i valori e gli obiettivi della nostra famiglia politica, mobilitando i sostenitori e coinvolgendo attivamente la comunità, come noi sappiamo fare, al fine di garantire un risultato positivo che rifletta il nostro impegno e le nostre priorità.