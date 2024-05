Assistenza agli alunni disabili di Barcellona, servizio affidato d’urgenza

Affidato con una determina pubblicata il 3 maggio scorso della responsabile dell'Ufficio Piano del Distretto socio sanitario di Barcellona, con procedura d'urgenza, il servizio di Assistenza alla comunicazione per gli alunni disabili.

Dal 15 aprile scorso il Comune ha avviato il processo di affidamento del servizio di assistenza alla autonomia e comunicazione agli alunni disabili che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado nei comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario D28. La necessità del servizio è stata accentuata dalle difficoltà incontrate durante l’anno scolastico 2023-2024, quando i fondi assegnati sono risultati insufficienti per garantire una copertura adeguata per tutto l'anno, causando disagi significativi per le famiglie degli studenti che dipendono da questa assistenza comunicativa. La situazione è stata ulteriormente evidenziata da una sentenza del Tribunale di Barcellona, che, nel condannare il Comune di Barcellona, capofila del Distretto socio sanitario che raggruppa 13 centri tirrenici, ha confermato il diritto dei minori interessati a ricevere questo servizio, in conformità con i loro piani educativi individuali forniti dai medici specialisti.