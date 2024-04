Elezioni a Spadafora, è sfida tra tre candidati a sindaco alle prossime amministrative

Come già previsto, è sfida a tre a Spadafora. È Pinuccio Nomefermo, appartenente al movimento giovanile “Riprendiamoci Spadafora”, il terzo candidato sindaco ufficiale in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. Trentadue anni, da sempre presente sul territorio e tra la gente, Nomefermo svolge la professione di responsabile Caf/Patronato.

Recentemente ha ottenuto anche un incarico nell’ufficio di presidenza dell’Assemblea regionale siciliana. Da sempre impegnato nel sociale, è anche presidente della Fratres Spadafora, donatori di sangue, associazione molto attiva nel settore. La candidatura di Nomefermo conferma le linee guida dell'operato del movimento giovanile “Riprendiamoci Spadafora“ che, così come sostiene, con determinazione, porta avanti un progetto politico innovativo e di reale cambiamento, rispetto alle dinamiche politiche spadaforesi degli ultimi decenni. «L’idea libera di cambiamento sta arrivando e lo percepiamo tutti i giorni - afferma entusiasta Nomefermo -. Notiamo con piacere che si è configurato uno scenario ideale, che vede da un lato il movimento giovanile simbolo di discontinuità e vero elemento di cambiamento e, dall’altro si ripropone un'Amministrazione fallimentare, con la sindaca Tania Venuto, e una coalizione di “dinosauri” della politica spadaforese che sperano nella propria sopravvivenza. La nostra sensazione - prosegue - è che Spadafora abbia capito e farà una scelta di campo a favore dell’autentico cambiamento. Adesso gli spadaforesi hanno una vera alternativa. Continueremo la nostra opera di aggregazione, puntando soprattutto sulla rigenerazione urbana del lungomare e attivando un presidio di legalità al fine di evitare il proliferare delle speculazioni edilizie, evitando anche la ventilata privatizzazione del cimitero - prosegue il candidato sindaco -. A breve si avvierà una serie di incontri con la cittadinanza, le associazioni di categoria, i tecnici e i commercianti per accogliere le loro istanze». La competizione in vista di questa tornata elettorale vede quindi in campo Lillo Pistone, capogruppo di opposizione, Tania Venuto, sindaca uscente, e Pinuccio Nomefermo.