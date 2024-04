Sarà a Messina dal 16 al 18 Aprile il camper dei diritti della FLC CGIL, il sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori della conoscenza (scuola, università, ricerca, formazione e AFAM). La carovana sta percorrendo tutto il Paese per sensibilizzare la cittadinanza sulle conseguenze che l’autonomia differenziata porta con sé, soprattutto perché porterebbe dei profondi e peggiorativi cambiamenti nel nostro sistema di istruzione, già sofferente per i finanziamenti insufficienti a garantire il diritto allo studio.

“Si tratta di raccontare un progetto dannoso, soprattutto per il sud” - dichiara la Segretaria generale FLC CGIL Messina Patrizia Donato – “Il DDL Calderoli causerebbe un ulteriore frammentazione del nostro sistema di istruzione pubblica, che dovrebbe essere lo stesso in tutta Italia, ed invece già oggi vive grandi disuguaglianze sostanziali tra nord e sud”. E aggiunge: “Le conseguenze sarebbero gravissime, con l’aumento di una disparità territoriale ormai insostenibile, con una regionalizzazione estrema che attaccherebbe così il diritto allo studio, differenziato in base al luogo di nascita”. Il camper attraverserà lo Stretto e sarà a Messina dal 16 al 18 aprile. Durante il nostro percorso raccoglieremo testimonianze di personalità della città, docenti, studenti, cittadini, associazioni ed esponenti politici.