Messina, movimenti a Palazzo Zanca: Oteri lascia FI tra le polemiche e passa al Gruppo Misto

Nuovi movimenti e cambiamenti politici a Palazzo Zanca. Il consigliere comunale Cosimo Oteri (che nel 2022 era stato eletto nella lista Basile sindaco) lascia Forza Italia e passa al Gruppo Misto, in aperta polemica con il partito azzurro. Non solo: preannuncia la fondazione di un nuovo movimento, che però potrà diventare gruppo consiliare solo quando arriverà a tre adesioni (“ce n’è già una seconda, di un insospettabile”, anticipa Oteri). Duri gli attacchi nei confronti di Forza Italia: “Ho dovuto constatare uno scarso peso politico da parte della deputazione messinese di Forza Italia nei confronti dei coordinamenti regionali e nazionale del partito. Devo aggiungere uno scarso affetto nei confronti del territorio messinese e una grande disorganizzazione anche nei confronti delle altre forze politiche di centrodestra, come ha dimostrato la commissione Ponte. Sono sicuro che il coordinatore cittadino si farà rispettare, quello regionale ha ristretto questo partito a un partitino periferico”.