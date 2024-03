Apertura nuovo distaccamento dei vigili del fuoco a Messina, consegnata in Parlamento la richiesta

Il consigliere comunale messinese Raffaele Rinaldo, durante una visita a Montecitorio presso la Camera dei Duputati, ha consegnato direttamente nelle mani dall'onorevole Francesco Gallo, la copia dell'Atto d'Indirizzo, coofirmato insieme al consigliere Giuseppe Villari e votato all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale di Messina. Il documento, già trasmesso la scorsa settimana al superiore Ministero dell'Interno dal sindaco Federico Basile, riguarda la richiesta di apertura di un nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco nella zona sud della nostra città. L'atto a suo tempo aveva trovato accoglimento dall'intero civico consesso, proprio per le motivazioni inserite che tendevano a distinguere Messina dalle altre città italiane proprio per la conformità unica del suo territorio, mettendo sempre e comunque in primo piano, la sicurezza dei cittadini della città peloritana.

L'impegno preso tra i due esponenti di Sud chiama Nord è di un nuovo incontro nel più breve tempo possibile per poter consegnare e far avallare il documento con l'importante richiesta, direttamente al Sottosegretario agli Interni con delega ai Vigili del Fuoco on. Prisco.

Conclude Rinaldo "mi auguro vivamente che tutti gli altri colleghi consiglieri, a prescindere dal colore politico, avendo creduto e votato l'atto, facciano lo stesso con i propri parlamentari di riferimento".