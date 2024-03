Lo Stretto di Messina polo attrattivo per i viaggiatori. Incontro tra Basile e Falcomatà VIDEO

Passare dalle parole ai fatti, rendere l'area integrata dello Stretto una realtà lasciandosi alle spalle l'inerzia del passato. Per raggiungere quest'ambizioso obiettivo si sono incontrati oggi a Palazzo Zanca il sindaco di Messina Federico Basile e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Catturare nuovi flussi turistici, movimentarli fra le due città dello Stretto che hanno parecchio da offrire in termini di bellezze paesaggistiche e culturali e non solo. Basile e Falcomatà hanno espresso la necessità di sviluppare una forte sinergia fra le due sponde promuovendo connessioni efficaci e sostenibili. Mezzo importante per promuovere una vera integrazione è la metropolitana del mare. All’incontro hanno preso parte il vicesindaco di Messina Salvatore Mondello, gli assessori Massimo Finocchiaro e Enzo Caruso, il direttore generale Salvo Puccio ed il Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Reggio Calabria Francesco Dattola.

Basile: "Una sfida unica per Messina e Reggio

“Uno scambio reciproco e cordiale di idee e opininioni riguardanti il futuro per la costruzione di una visione più ampia di Area metropolitana dello Stretto al fine di promuovere lo sviluppo condiviso e favorire la conurbazione delle Città metropolitane di Messina e Reggio Calabria, attraverso le rispettive potenzialità strategiche per una rinascita raggiungibile attraverso la valorizzazione e l’integrazione tra le due sponde delle rispettive risorse economiche, ambientali e culturali, elementi essenziali per rendere lo Stretto polo attrattivo per i flussi turistici”, ha detto il sindaco Basile.

“Dall’incontro è emersa la volontà congiunta di restituire allo Stretto lo storico ruolo di baricentro del Mediterraneo per una nuova e più avanzata dimensione internazionale, e a tal fine, l’idea - ha aggiunto Basile - è quella di sviluppare un Piano strategico di comunicazione e sviluppo per la creazione dell’Area Turistica dello Stretto, ritenuto strumento fondamentale di marketing per promuovere in sinergia eventi musicali, culturali, turistici e sportivi per favorire un processo di cambiamento quantitativo e qualitativo dell’Area dello Stretto”.