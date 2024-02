Messina, l'associazione "Invece del Ponte": "Il sindaco si impegni con noi a difendere la dignità di questo territorio"

“Il sindaco di Messina faccia le sue necessarie considerazioni, in questa importante fase del procedimento, e si impegni a difendere la dignità di questo territorio, anche in collaborazione con la sindaca di Villa San Giovanni, impugnando tutto gli atti insieme a noi davanti al tribunale amministrativo”. È questa la proposta lanciata dall’avvocato Carmelo Briguglio, al termine della conferenza organizzata dall’associazione “Invece del Ponte” nel salone delle bandiere del Comune. Incontro aperto da Elio Conti Nibali, il quale ha ricordato come il Comune abbia più volte espresso la sua contrarietà a decisioni calate dall’alto, “senza però far nulla nel frattempo”.

Anche l’insegnante Laura Giuffrida ha rincarato la dose su questo punto: “Gradiremmo che anche il nostro sindaco, come la sindaca di Villa San Giovanni, manifestasse una posizione un po’ più chiara e definita. Al tavolo tecnico sono stati convocati solo gruppi di portatori di interesse tutto favorevoli al ponte, unica eccezione la Cgil. Chiediamo di essere convocati insieme alle altre associazioni”. All’economista Guido Signorino il compito di ricordare alcuni punti tecnici, evidenziando che “è una scappatoia di comodo parlare di no ideologico, perché il nostro è un no argomentato in maniera seria e scientifica”.