Messina, Melangela Scolaro eletta a capo della segreteria provinciale di Sud Chiama Nord

Melangela Scolaro, neo Coordinatrice Provinciale, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta: “Sono grata, ha affermato, per questo incarico. È ovvio che ogni territorio ha necessità di essere rappresentato e vuole essere protagonista ed è giusto che sia protagonista. Mi prefiggo come obiettivo quello di conoscere tutti e di essere presente sul territorio, di condividere proposte e progettualità. È una bella scommessa, ma per me è una grande passione. Ringrazio il movimento Sud chiama Nord che mi ha accolto immediatamente nella squadra. Obiettivo è agire in assoluta sintonia con il territorio e i vari coordinamenti comunali della provincia per far crescere il partito e rispondere alle esigenze dei cittadini.”

Il Coordinamento Provinciale ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei 40 coordinamenti comunali, oltre ai 7 delegati della città di Messina e 5 delegati dei comitati più numerosi in rappresentanza dei circa 7.000 tesserati presenti a Messina e provincia.