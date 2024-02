Mazzarrà Sant’Andrea, “no” al nuovo impianto rifiuti: Pietrafitta sul piede di guerra

Non è stata accolta favorevolmente dall’amministrazione comunale mazzarrese, che valuterà anche eventuali iniziative in merito, la decisione dell’assessora Elena Pagana di annullare il decreto con cui, il 7 ottobre 2022, era stata rilasciata la Valutazione di impatto ambientale positiva per il progetto proposto dalla Srr Messina-Provincia di realizzare in contrada Zuppà, in project financing con la multinazionale dell’energia Asja Ambiente, un polo impiantistico per la produzione di biometano e compost dai rifiuti. Decisione dettata, da un lato, dalle carenze documentali nel progetto e dall’improcrastinabilità degli interventi per la messa in sicurezza dell’adiacente ex discarica di rifiuti chiusa dal novembre 2014.

«A proposito del provvedimento in questione – commenta il sindaco Carmelo Pietrafitta –, sono in corso valutazioni condivise per comprendere le iniziative che riterremo utili porre in essere. Appare evidente che, da parte nostra, non possiamo che esprimere disappunto per quanto si evince dal decreto firmato, in modo anomalo, esclusivamente dall’assessora regionale Elena Pagana, sotto la sua responsabilità, senza che lo stesso sia accompagnato dalle firme dei tecnici, disattendendo i pareri della Cts oltre a quelli rilasciati dai diversi enti chiamati in causa. Al termine del confronto, che avverrà in maniera congiunta, prenderemo una decisione unitaria che sarà nostra cura portare a conoscenza in primis delle comunità che rappresentiamo e che è nostro dovere tutelare sotto qualunque aspetto».