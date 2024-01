Oliveri, il sindaco Iarrera annuncia la sua ricandidatura

Con un annuncio via social il sindaco Francesco Iarrera e la lista “OliVeri Francesco Sindaco”, che lo sosterrà alle prossime amministrative, hanno ufficializzato la ricandidatura per un secondo mandato alla guida del centro turistico.

«Siamo qui con serenità e altrettanta determinazione – scrivono -, per comunicarvi che il nostro gruppo, unito, è pronto a proseguire la propria missione per i prossimi 5 anni».

Anni, sottolineano, caratterizzati da difficoltà e imprevisti, ma in cui non è mancato l’impegno, «anche con soluzioni creative e inesplorate».

Rivendicati i risultati raggiunti, in primis la capacità di attrarre cospicui finanziamenti pubblici, Iarrera e il suo gruppo guardano ai prossimi obiettivi da raggiungere per fare di Oliveri «un paese più moderno, più efficiente, più verde, più bello, più giusto e più internazionale».

Oltre al primo cittadino scendono in campo Stefano Barresi, Giuseppe Chiofalo, Vittoria Cardile, Marco Crisafulli, Giuseppe Triolo, Francesco Gregorio, Rosa Alessandro, Salvuccia Saporito e Cettina Triscari.