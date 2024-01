Messina, Antonio Barbera è il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia

Si è svolto questo pomeriggio a Messina il congresso cittadino di Forza Italia, per eleggere il nuovo coordinatore locale. All'unanimità è stato scelto l'avvocato Antonio Barbera, un professionista di qualità, che vanta una lunga esperienza sul campo. Presenti anche il Coordinatore provinciale di Forza Italia, l'on. Bernardette Grasso e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'on. Matilde Siracusano.

"Dopo tanto tempo, anche nel centro peloritano, il Partito torna a esprimere il suo coordinatore, per continuare a seguire una politica inclusiva, volta a garantire sul territorio una presenza capillare e radicata - commenta l'avv. Barbera. È un nuovo inizio per Forza Italia in città, che con rinnovato slancio è pronta ad affrontare le sfide future. Ringrazio i militanti e i vertici del Partito, sia a livello nazionale che locale, per la fiducia e il sostegno che in me hanno riposto".