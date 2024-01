Giardini Naxos, la Regione scioglie il Consiglio comunale: Cinzia Chirieleison nominata commissario

La Regione siciliana ha sciolto oggi pomeriggio il Consiglio comunale di Giardini Naxos. Il decreto è stato firmato dal presidente della Regione Renato Schifani e dall’assessore alle Autonomie Locali Andrea Messina, che hanno preso atto della relazione inviata il 2 gennaio dal funzionario Domenico Mastrolembo, commissario ad acta per l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, con la quale è stata comunicata la mancata approvazione dello strumento finanziario da parte del Consiglio e l’intervento sostitutivo dello stesso commissario. Ciò ha comportato lo scioglimento del Consiglio comunale inadempiente e la contestuale nomina di un commissario straordinario in sua sostituzione: la scelta di Schifani e Messina è ricaduta su Cinzia Chirieleison, segretaria comunale, che sostituirà il Consiglio giardinese fino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale, prevista nel 2025.