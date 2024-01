Messina, l’intervento di Vincenzo Franza in Commissione: “Il Ponte attrattore turistico”

«Come mio padre, anche io sono favorevole al Ponte, e non siatene sorpresi». Vincenzo Franza, amministratore delegato della Caronte&Tourist Isole minori ieri è stato ospite della Commissione Ponte presieduta da Pippo Trischitta che sta facendo un primo giro d’orizzonte sulle varie sfaccettature del (probabile) cantiere del più grande ponte sospeso che mai verrebbe realizzato al mondo. «Io e la nostra azienda siamo favorevoli per tre ragioni. Siamo siciliani e un investimento di questa portata ci farà smettere di essere un’isola sotto il profilo trasportistico, soprattutto in ottica ferroviaria. Poi non è un progetto “spot” perché si unisce ad altre attività in corso di svolgimento nel resto dell’Isola come il raddoppio ferroviario sulla sponda jonica e tirrenica verso Catania e Palermo. E, infine, da imprenditore dico che l’investimento di 10 miliardi che quota parte resterà in zona non può che renderci felici. Da messinese aggiungo che è l’occasione della vita».

