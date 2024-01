Messina, incompatibilità o ineleggibilità di Maurizio Croce: il consiglio comunale rinvia la decisione sulla delibera

Il consiglio comunale ha deciso di rinviare la decisione sulla delibera con la quale si sarebbe potuta aprire la procedura per la incompatibilità o ineleggibilità di Maurizio Croce che dunque per il momento resterà in Aula. Non un voto che avrebbe dichiarato immediatamente la decadenza dell’ex candidato a sindaco alle ultime elezioni ma che avrebbe in realtà solo dato la possibilità allo stesso Croce in caso di voto positivo di poter argomentare le motivazioni per le quali avrebbe avuto diritto a rimanere in consiglio comunale nonostante il ruolo che ricopre all’interno della struttura commissariale per l’emergenza idrogeologica.

E’ stato il centrodestra che sulla carta aveva i numeri per bocciare la proposta ad aver proposto di poter chiedere all’avvocatura dello stato copia del parere reso a Maurizio Croce mesi fa e che lui non ha prodotto all’Aula e di cui non ha fatto sapere l’esito. Anche i gruppi legati a Basile che con il Pd aveva intenzione di votare favorevolmente ma era sotto nei numeri per alcune assenze, si è accodata alla richiesta. Il presidente Pergolizzi proporrà a Maurizio Croce di presentare il parere reso dall’ avvocatura. Rinvio a 30 giorni se entro quel termine non sarà arrivato il parere.