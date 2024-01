Milazzo, piano spiagge “conforme” ma il lieto fine resta lontano

Piano delle aree demaniali, avanti a piccoli passi. Nei giorni scorsi si è avuta la certezza che l’Assessorato regionale ha ritenuto “conforme” alle linee guida diramate il lavoro predisposto dagli uffici demaniali e quindi l’iter potrà proseguire senza intoppi. Ma ci sono altre procedure da definire sempre sul fronte regionale prima che il “faldone” ritorni a Milazzo per andare al vaglio del Consiglio comunale per l’approvazione necessaria a rendere definitiva la nuova pianificazione. Nessuno si azzarda a fare previsioni, anche se il governo regionale ha chiesto di definire in maniera celere delle procedure che si sono allungate a dismisura e che mortificano, non solo nel caso di Milazzo, le aspettative di molti giovani, desiderosi di intraprendere queste attività.

È chiaro che – e per primo sono gli amministratori ad auspicarlo – è che nei prossimi tre mesi dovrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca per pianificare nel migliore dei modi soprattutto la riviera di Ponente dove sono previsti interventi per lo sport e il turismo.

