Messina, l'annuncio di Mondello: “Marciapiedi più ampi entro marzo a Piazza del Popolo”

Un colpo d’occhio percepito da quasi tutti. Anche ieri in tanti hanno provato la sensazione che in piazza del Popolo si sia accesa la fiamma di una vitalità che d’ora in avanti potrà solo migliorare la qualità della vita. Attenzione, però: la riqualificazione adesso più che mai va completata “dal lato dei portici”, per un vero spaccato di città europea. E in proposito registriamo i nuovi impegni dell’assessore comunale alle Opere pubbliche Salvatore Mondello.

Allora assessore Mondello, qual è il programma dell’annunciato avanzamento di 2 metri dei marciapiedi “lato portici”?

«Non voglio sbilanciarmi con date precise, il cui rispetto magari non viene poi assicurato per un imprevisto, o magari per la scelta di non tenere troppi cantieri aperti nella stessa zona, come ci è già accaduto di decidere, dopo settembre. Posso comunque dire che i lavori per l’ampliamento dei marciapiedi dei portici saranno eseguiti nei primi tre mesi del nuovo anno. Possiamo farlo grazie a nostri fondi di bilancio (lo stanziamento da 200.000 euro risalente all’Amministrazione De Luca, votato dal Consiglio su proposta del consigliere Giovanni Caruso, ndr) e tramite una procedura abbastanza celere. Cercheremo al contempo, con residui o economie, in attesa di un progetto, di realizzare i primi miglioramenti dell’illuminazione interna dei portici. Che naturalmente dovranno passare da un’intesa con i condomìni».

