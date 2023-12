Messina, dal bilancio alle assunzioni: il via libera dell’Aula. Approvato il rendiconto del 2022

Sull’esito finale, anche alla vigilia c’erano ben pochi dubbi, ma i tempi è il dispiegarsi della votazione di un atto così ”caldo” sono il sale della di maratone d’Aula come quella di ieri mattina. Il comune di Messina con tre voti ad ampia maggioranza (con il supporto diretto e indiretto anche del centrodestra) adesso ha tutte le carte in regola per presentare oggi stesso tutta la documentazione necessaria per poter chiudere i conti con il 2022 e aprire concretamente la stagione delle assunzioni.

In primis, quelle oramai in dirittura d’arrivo per 341 nuovi dipendenti che saranno un’iniezione di qualificato, giovane e, ci si augura, motivato personale in una struttura che complessivamente sente la contrazione nei numeri e il peso degli anni dei suoi dipendenti. Per avere la certezza che il traguardo sia stato raggiunto occorrerà attendere ancora qualche giorno. Domani la commissione stabilità finanziaria per gli enti locali del Ministero potrà esaminare i dati inviati da Palazzo Zanca e poche ore dopo dovrebbe dare lo sta bene al piano assunzionale vecchio ma anche e nuovo.

