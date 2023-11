Croce, commissione Ponte e bilancio: cosa c'è dietro i tre "fronti" aperti al Comune di Messina

Caso Croce, commissione Ponte, rendiconto di gestione. Sono questi i temi che, nei prossimi giorni, animeranno l’agenda politica di Palazzo Zanca. Il comune denominatore è il muro tra maggioranza e opposizione, in una partita che si gioca su più tavoli, seppur con schieramenti non sempre coincidenti.

La posizione di Maurizio Croce in consiglio comunale, ad esempio, è prioritaria per alcuni – su tutti il presidente Nello Pergolizzi ed il capogruppo di “Con De Luca per Basile” Pippo Trischitta –, meno per altri. Anche l’Amministrazione guarda con sufficiente distacco alla questione (pare addirittura che mercoledì sera, dopo l’acceso dibattito in aula, Croce fosse nella stanza del sindaco Basile), che però è vista con interesse anche da chi ambisce a quel posto in Consiglio, Alessandro Russo del Pd e Sebastiano Tamà di Forza Italia. Tutti, però, dovranno uscire allo scoperto quando arriverà in aula la delibera di contestazione formale delle cause di sopravvenuta ineleggibilità di Croce, che stando a quanto fatto sapere nel corso della seduta di mercoledì pomeriggio, sarebbe già pronta per essere trasmessa ai consiglieri.

