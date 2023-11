Messina, ancora il caso Croce: sarà l’Aula a votare sull’incompatibilità

C’è ancora il caso Croce a tenere banco in consiglio comunale. E stavolta potrebbe arrivare anche un atto formale da discutere in aula sulla presunta incompatibilità tra i due (anzi, ora sono più di due) ruoli rivestiti da Maurizio Croce, eletto consigliere comunale, va ricordato, in qualità di più votato tra i candidati sindaco perdenti: quello di consigliere, appunto, e quello di soggetto attuatore del commissario di governo per il dissesto idrogeologico.

Ad annunciarlo ieri in aula il presidente Nello Pergolizzi: nella giornata di oggi dovrebbe essere trasmessa la delibera sul caso Croce, o meglio, la delibera, predisposta dalla dirigente agli Affari generali Laura Strano, con la quale si muovono una serie di contestazioni al consigliere, il quale avrà la possibilità di rispondere con delle controdeduzioni. A quel punto sarà l’Aula a votare e a decidere se Croce potrà continuare a rivestire una carica per la quale, è emerso nelle scorse settimane, da inizio mandato fino alla prima decade di novembre ha partecipato a sole 8 sedute di Consiglio su 134 e a nessuna riunione di commissione (dove viene regolarmente sostituito da altri, come dimostra il resoconto del mese di ottobre, in cui l’unico altro consigliere di Forza Italia, Cosimo Oteri, ha raggiunto il numero record di 32 presenze).

