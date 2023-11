Comune Messina, la commissione Ponte c’è: si tratta sulla presidenza

La commissione consiliare Ponte è realtà, ma c’erano pochi dubbi sulla sua costituzione: una strada in discesa, resa ancor più semplice dal fatto che tutti gli attuali consiglieri comunali ne saranno componenti, senza distinzione di colore politico. Il via libera è arrivato ieri pomeriggio, con una votazione unanime: 26 sì su 26 presenti. Il nome per esteso della commissione è “Ponte sullo Stretto di Messina e opere connesse e compensative. Piano ed opere strategiche”.

Il vero nodo da sciogliere riguarderà la presidenza della commissione, sulla quale, al momento, non ci sarebbe una vera intesa. Non è un mistero che la maggioranza (politica, non numerica) che sostiene l’amministrazione Basile voglia puntare su Pippo Trischitta, che del resto è stato ispiratore della commissione e proponente della delibera di costituzione.

