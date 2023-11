Taormina, indebitamento di Palazzo dei Giurati: la Commissione ha messo ordine

Due anni di intensa attività riassunti in sei pagine. La Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Taormina, insediatasi l’1 novembre 2021 per la gestione dell'indebitamento pregresso dopo la dichiarazione di dissesto finanziario, ricostruisce il quadro dei provvedimenti adottati per l'estinzione dei debiti dell’ente locale relativi al periodo antecedente al 31 dicembre 2020 ed emergono già i primi rilevanti risultati.

Ad oggi sono arrivate 353 istanze (di cui 245 entro i termini e 107 fuori termine) per un totale richiesto di 73.893.605 euro, (64.751.761 euro entro i termini e 9.141.843 euro fuori termini) e, secondo le risultanze istruttorie degli uffici, a fronte dell'importo richiesto, la somma ammissibile è pari a 49.978.787 euro (differenza pari a 23.914.818 euro, con percentuale di ammissibilità del 67,64%). Le somme ammesse ammontano a 42.149.865 euro per le istanze presentate nei termini e 7.828.921 euro per quelle pervenute fuori dai termini.

