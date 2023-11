Milazzo, il pronto soccorso non trasloca

C’è una soluzione per il pronto soccorso di Milazzo che dovrebbe consentire di svolgere i lavori mantenendo il reparto al “Fogliani”, evitando il seppur temporaneo trasferimento a Barcellona. È quanto emerso ieri nel corso di una interlocuzione avuta dal sindaco Pippo Midili con il dirigente generale dell’Assessorato regionale della Salute, Salvatore Iacolino.

Il primo cittadino, che attende ancora la convocazione in Commissione Sanità dell’Ars, che dovrebbe arrivare per la prossima settimana, si è fatto portavoce di quanto concordato con gli altri sindaci sulla necessità di salvaguardare un reparto chiave del “Fogliani” nel momento in cui dovranno partire i lavori di ammodernamento e potenziamento già appaltati. E ha rappresentato quelli che sarebbero i problemi per l’intera comunità nel doversi spostare a Barcellona.

