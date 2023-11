Consorzio rete fognante di Taormina, il clima si fa più rovente

Sempre più aspra la contesta tra Cateno De Luca e l’amministrazione comunale di Giardini Naxos sul Consorzio rete fognante. Il sindaco di Taormina, che da mesi attacca l’Ente naxiota, chiedendo di saldare le quote arretrate per la gestione del ciclo della depurazione, mette adesso in campo l’intero gruppo parlamentare Sud chiama Nord, che ha chiesto un confronto pubblico, inviando una lettera ai sindaci di Giardini Naxos, Letojanni e Castelmola, soci dell’ente consortile insieme a Taormina. «L’obiettivo è esplorare la complessa situazione economica e finanziaria del Consorzio – viene spiegato –- con particolare riferimento a manutenzione e ampliamento degli impianti di depurazione. Si coglierà l’occasione per fare definitiva chiarezza sui rapporti economico-finanziari dei Comuni con il Consorzio».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina