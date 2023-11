Un cimitero dei cani e dei gatti a Messina, la richiesta a Comune e Regione

Sono spesso i compagni di una vita, quelli dai quali non vorresti mai allontanarti, parti integranti della famiglia. Gli animali domestici, cani, gatti, pappagalli che siano, per l’amore che ricevono e che danno, meritano il rispetto dovuto agli uomini anche quando non ci sono più.

Ed è da questo presupposto che è muove l’atto di indirizzo che la consigliera Antonella Russo ha presentato ieri chiedendo che Messina si doti di un cimitero per gli animali di affezione. Un segno di civiltà e “pietas” nei confronti di animali che hanno passato, in molti casi, l’intera loro esistenza con una famiglia, vedendo crescere i bimbi di casa o tenendo compagnia a chi è rimasto solo.

L’atto di indirizzo che ha come prima firmataria Antonella Russo del Pd, è stato sottoscritto anche dai suoi colleghi, Oteri, Cantello, Caruso, Gioveni, Vaccarino, La Fauci, Carbone, Zante e Restuccia, la quale nei mesi scorsi aveva già sollevato il tema chiedendo all’amministrazione di intervenire.

