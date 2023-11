Messina, i gruppi consiliari della Lega a sostegno del comandante Stefano Blasco: "Basile è disattento e scorretto"

I Gruppi della Lega in Consiglio comunale intervengono sulla questione riguardante il comandante della Polizia Municipale a cui scade il contratto il prossimo 15 novembre e che, stando alle dichiarazioni del sindaco Basile, non sarà rinnovato e il compito verrà assunto ad interim da un dirigente di palazzo Zanca.

Il comunicato

Il sindaco Basile, a tutela dei cittadini messinesi, dovrebbe pensarci due volte ad affidare ad interim il Comando di Polizia Municipale ad un dirigente amministrativo assolutamente non adatto al ruolo, si legge in una nota, nelle more della indizione di un regolare concorso. Si è discusso tanto in questi giorni. Il coro di voci proveniente da tutte le forze sociali ed istituzionali della città è unanime. Non vi è motivo, considerato il curriculum, l'esperienza e la professionalità dimostrata nella complessità delle funzioni anche di polizia giudiziaria svolte dalla polizia municipale alla guida del Generale Blasco, che lo stesso venga sostituito da un civile nella gestione del ruolo, in relazione ad una possibile proroga che dovrebbe essere la scelta più naturale. Non è assolutamente accettabile, e Basile dovrebbe chiarire quale motivazione sta alla base di questa scelta! Sostituire un Generale con un civile. Quale beneficio potrebbe avere la Città. A noi non è chiaro. Anzi forse sì!! Con la sicurezza però non si scherza. Il problema di questa attuale classe dirigente, è che con il Generale Blasco ci sono rimasti fregati. Tutto pensavano fuorché questo corpo di PM potesse dimostrare che, malgrado tutto, potesse funzionare. Sono rimasti spiazzati e senza nessuno cui potere addossare colpe e inefficienze. Il primo rinnovo è stato una costrizione per i risultati raggiunti. Visto che nei mesi successivi la polizia municipale è andata anche meglio, con picchi di efficienza altissimi durante il controesodo, l'esperienza andava interrotta, prima che si consolidasse qualcosa. Non vogliono condividere meriti con nessuno. Al limite distribuire demeriti. E con Stefano Blasco gli è stato impossibile. Hanno avuto paura di Lui e di quello che poteva ancora fare, sostenuto da tutta la classe politica. Purtroppo, Basile è disattento e scorretto. Ripetiamo: sulla sicurezza dei cittadini noi non cediamo a nessun compromesso politico. Oggi la Lega è una delle forze politiche più importanti in città e chiediamo alle forze di opposizione a questa amministrazione di fare quadrato contro le scelte scellerate che si stanno compiendo a danno della cittadinanza.